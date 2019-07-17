Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Криминал

Вонзил нож в сердце: в Киеве произошло ЧП с подростком

2.5т Читать материал на украинском

В Киеве произошел конфликт между мужчиной и 16-летним парнем, который едва не закончился трагедией.

Инцидент случился 16 июля на ул. Теодора Драйзера (Троещина) возле магазина "Фора", сообщили OBOZREVATEL в полиции. Так, между подростком и 40-летним прохожим возникла словесная перепалка, во время которой мужчина выхватил нож и ударил им парня в сердце.

В итоге скорая забрала пострадавшего в реанимацию, а преступника задержала полиция.

Преступник был задержан

Преступник был задержан

ivi.com

Новости
"Погасли звездочки": под Николаевом погиб отец с двумя детьми

Уголовное производство открыто по ст. 121 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Конфликт произошел возле супермаркета

Конфликт произошел возле супермаркета "Фора"

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области парень застрелился в отделении полиции, куда его привезли после покушения на жизни двух человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel