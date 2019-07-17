Вонзил нож в сердце: в Киеве произошло ЧП с подростком

В Киеве произошел конфликт между мужчиной и 16-летним парнем, который едва не закончился трагедией.

Инцидент случился 16 июля на ул. Теодора Драйзера (Троещина) возле магазина "Фора", сообщили OBOZREVATEL в полиции. Так, между подростком и 40-летним прохожим возникла словесная перепалка, во время которой мужчина выхватил нож и ударил им парня в сердце.

В итоге скорая забрала пострадавшего в реанимацию, а преступника задержала полиция.

Преступник был задержан ivi.com

Уголовное производство открыто по ст. 121 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Конфликт произошел возле супермаркета "Фора" Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области парень застрелился в отделении полиции, куда его привезли после покушения на жизни двух человек.

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