"Воевал в батальоне "Киборг": в Киеве проучили ряженого "АТОшника". Фото афериста

В Киеве проучили мошенника, просившего деньги под видом участника боевых действий на Донбассе.
Историю с фотографиями афериста опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО, активист Евгений Карась.
Отмечается, что мужчина в камуфляжной форме зашел в кафе, где у ветеранов АТО попросил шесть гривен на кофе. Когда у него спросили, где он служил, тот ответил: "отдельный добровольческий батальон "Киборг", что вызвало подозрение.
"Псевдо-"киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато член общественной организации "Киборг" и просто волонтер, а не солдат... Друзья. Активисты. Солдаты. Ветераны. Бейте...", - призвал Карась.
Facebook Евгений Карась
Facebook Евгений Карась
Facebook Евгений Карась
Facebook Евгений Карась
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье маршрутчик унизил АТОшника.
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