"Воевал в батальоне "Киборг": в Киеве проучили ряженого "АТОшника". Фото афериста

В Киеве проучили мошенника, просившего деньги под видом участника боевых действий на Донбассе.

Историю с фотографиями афериста опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО, активист Евгений Карась.

Отмечается, что мужчина в камуфляжной форме зашел в кафе, где у ветеранов АТО попросил шесть гривен на кофе. Когда у него спросили, где он служил, тот ответил: "отдельный добровольческий батальон "Киборг", что вызвало подозрение.

"Псевдо-"киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато член общественной организации "Киборг" и просто волонтер, а не солдат... Друзья. Активисты. Солдаты. Ветераны. Бейте...", - призвал Карась.

Facebook Евгений Карась

Facebook Евгений Карась

Facebook Евгений Карась

Facebook Евгений Карась

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье маршрутчик унизил АТОшника.