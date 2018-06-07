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"Воевал в батальоне "Киборг": в Киеве проучили ряженого "АТОшника". Фото афериста

1.7тЧитать новость на украинском

В Киеве проучили мошенника, просившего деньги под видом участника боевых действий на Донбассе.

Историю с фотографиями афериста опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО, активист Евгений Карась.

Отмечается, что мужчина в камуфляжной форме зашел в кафе, где у ветеранов АТО попросил шесть гривен на кофе. Когда у него спросили, где он служил, тот ответил: "отдельный добровольческий батальон "Киборг", что вызвало подозрение.

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"Псевдо-"киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато член общественной организации "Киборг" и просто волонтер, а не солдат... Друзья. Активисты. Солдаты. Ветераны. Бейте...", - призвал Карась.

Facebook Евгений Карась

Facebook Евгений Карась

Facebook Евгений Карась

Facebook Евгений Карась

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье маршрутчик унизил АТОшника.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаКиев
Объект
киборги
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