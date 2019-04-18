"Водителя вырезали": под Киевом произошло тройное ДТП

В Киевской области между поселками Калиновка и Глеваха 18 апреля произошла масштабная авария. Информация о пострадавших уточняется.

В ДТП пострадали три автомобиля. Один из них оказался фактически смятым. Фотографии происшествия опубликовали на канале KO info в Telegram.

"Ужасная авария между Калиновкой и Глевахой, возле заправки Luxwel. В группе попутчиков написали, что водителя патруль спасателей ГосЧС вырезал из авто", – сообщила очевидица.

ДТП под Киевом Telegram KO info (автор Maria)

Детали аварии выясняются.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве пьяный водитель минут 10 таранил машину бывшей телеведущей и бизнесвумен Софии Кудиной с семьей.

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