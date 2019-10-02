"Водитель ждет сигнала": в Киеве раскрыли злодейскую схему в маршрутке

В Киеве жителей предупредили об злодейской схеме в маршрутке №407 (ул. Привокзальная – ул. Елизаветы Чавдар). Люди пожаловались на то, что там якобы орудуют воры, которые сотрудничают с водителем.

Об этом написали на странице "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook. По словам очевидцев, зачастую схему проворачивают именно утром, когда автобус переполненный.

"Хочу предупредить всех жителей района, которые ездят в 407 маршрутке: там орудуют воры, которые "заодно" с водителем", – говориться в сообщении.

В Киеве раскрыли злодейскую схему в маршрутке

Свидетели рассказали, что жертвами являются те пассажиры, которые стоят возле дверей.

"Обычно утром, когда маршрут переполненный, водитель очень долго стоит на остановках и ждет сигнала. Жертвы – пассажиры, которые стоят над ступенькой и держат сумку снизу. Вор заходит последним, так что сумка на уровне его руки", – отметили очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТРЦ SkyMall произошло несколько случаев краж iPhone карманниками, после чего злоумышленники, очевидно, зная некоторые данные владельцев, пытались раздобыть пароли от смартфонов. А в Днепре на жилом массиве Тополь полицейские задержали мужчину, который обворовывал детские коляски.

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