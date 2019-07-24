"Водитель начал тратить деньги!" Uber попал в скандал с иностранцем в Киеве

В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг службы такси Uber. Водителя автомобиля обвинили в том, что он потратил деньги клиента-иностранца, которые тот забыл в салоне.

Историю на своей странице в Facebook рассказала знакомая мужчины, киевлянка Александра Смилянская. По ее словам, иностранец забыл в автомобиле деньги, кредитные карты и документы. Киевлянка добавила, что служба такси отказалась как-либо помочь, а в полиции намекнули, что пострадавший сам виноват.

Она отметила, что в приложении Uber есть кнопка "я забыл вещь в салоне, перезвоните мне, вот мой номер" – ее они и нажали, но спустя время так никто и не перезвонил.

Uber

"Я звоню 9988 (номер службы. – Ред.), они шлют меня лесом – если заказывали через приложение, то сами идиоты, мы ничем помочь не можем, до свидания", – прокомментировала Смилянская.

После этого она попробовала связаться со службой через Facebook – ответа не было. Женщина отметила, что они знали имя водителя, маршрут, время поездки и марку машины, также у пострадавших было фото таксиста.

"Водитель начинает весело и с огоньком тратить деньги с кредитных карт. Вечер перестает быть томным", – добавила Смилянская.

В комментариях под постом она отметила, что деньги начали тратить приблизительно за 10 минут после того, как потерпевший вышел из машины. Поэтому под подозрение попал именно водитель.

После этого женщина и иностранец обратились в полицию, где им ответили, что нужно писать заявление, но "намекнули, что кошелек вы забыли сами, а кредитки можно заблокировать".

"Нет, ну они правы, конечно. Можно заблокировать, да. И забыли сами, верно. У меня нет претензий к полиции. А на что жить иностранцу в Киеве без денег и карт – это уже другой вопрос, разумеется", – подытожила Смилянская.

В комментариях люди начали давать советы и спрашивать, чем закончилась история. На что женщина ответила, что потерпевший поехал по делам, из-за которых приехал, а когда вернется – напишет заявление.

Позже киевлянка написала: ее пообещали, что иностранцу вернут все деньги.

Водитель Facebook Александры Смилянской

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 18 июля в Киеве местный житель заметил во дворе дома пьяного мужчину в машине популярного такси Uber. Инцидент произошел на улице Окипной в Днепровском районе.

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