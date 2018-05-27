Во время финала ЛЧ в Киеве задержали провокаторов

Во время финала Лиги чемпионов, который прошел 26 мая в Киеве, полиция задержала 18 человек.

Они провоцировали драку с болельщиками недалеко от НСК "Олимпийский", где и проходил матч. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Задержания нарушителей состоялись уже после футбольного поединка. Их доставили в управление для установления всех обстоятельств происшествия и оказания правовой оценки.

Отдел коммуникации полиции Киева

"На футбольном матче присутствовало около 50 000 граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было две столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Отдел коммуникации полиции Киева

Отдел коммуникации полиции Киева

В то же время руководитель столичных полицейских отметил, что на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5000 фанов "Ливерпуля", из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт "Борисполь". Ситуация на основных спортивных локациях контролируется.

Отдел коммуникации полиции Киева

Отдел коммуникации полиции Киева

"Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут схватки - будем их прекращать", - акцентировал Андрей Крищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Ливерпуля" оставили после себя в парке Шевченко огромные горы мусора. Место, где фанаты набирались сил после похода на стадион, более походило на свалку, чем на зеленую зону.