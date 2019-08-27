Внутри были люди: в Киеве неизвестные в масках подожгли авто

В ночь на 27 августа на Подоле в Киеве неизвестные в черных масках и форме запустили в автомобиль с людьми слезоточивый газ, а затем подожгли авто.
Как сообщила пресс-служба полиции Киева, машина сгорела полностью. Следователи начали досудебное расследование (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, на улице Электриков в лесопосадке стоял микроавтобус, в котором находились четыре человека. Неожиданно к авто подбежали неизвестные в масках и черной форме без опознавательных знаков и запустили в окно слезоточивый газ.
В Киеве неизвестные в масках подожгли авто
Полиция Киева
Мужчины выбежали из автомобиля, а злоумышленники в этот момент бросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус начал гореть, неизвестные скрылись. По словам потерпевших, нападавших было восемь.
"Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили пострадавших и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Начато уголовное производство по факту хулиганства. За содеянное злоумышленникам грозит до семи лет заключения", – рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Уголовное производство внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Полицейские будут разыскивать лиц, причастных к преступлению.
В Киеве неизвестные запустили в автомобиль с людьми слезоточивый газ, а затем подожгли авто
Полиция Киева
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 26 августа, двое неизвестных подожгли грузовик в одном из гаражных кооперативов в Днепре.
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