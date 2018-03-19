Розыск пропавшей школьницы в Киеве: появились новые детали

В Киеве правоохранители нашли пропавшую несовершеннолетнюю Диану Белецкую.

Девушку 2003 года рождения искали в Оболонском районе столицы, сообщает служба розыска детей Национальной полиции на странице в Facebook.

"Внимание, розыск! Оболонским УП разыскивается несовершеннолетняя Белецкая Диана Игоревна 2003 г.р. При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", – отмечали правоохранители.

Школьница находилась в розыске менее суток. Подростка уже нашли, подтвердили в полиции.

В Киеве ищут пропавшую девушку Facebook / Нацполиция

Новости Появилась информация о пропавших подростках в Киеве

Как писал "Обозреватель", ранее в Святошинском районе Киева на территории стройки пропавшую в Киеве девушку нашли мертвой.

По предварительным данным полиции, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки.