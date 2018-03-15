Внимание, розыск! В Киеве пропали три подростка

В Киеве объявили в розыск несовершеннолетнюю Елену Маркову.

Девушка пропала на Теремках в Голосеевском районе, сообщила Диана Лукьянчук на своей странице в Facebook.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении школьницы, Диана просит писать в личные сообщения.

Также служба розыска детей Нацполиции сообщает, что Деснянское управление разыскивает несовершеннолетних Артура Олефира (2006 г. р.) и Даниила Пархомeнко (2002 г. р.).

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве нашли пропавших школьниц.