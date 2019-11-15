Внезапно достал нож: в Киеве в троллейбусе произошел жесткий инцидент

В Киеве на улице Вышгородской в троллейбусе между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. А позже один из участников перепалки вытащил нож и начал бросаться на оппонента.

Инцидент произошел 14 ноября. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

"Сегодня (14 ноября. – Ред.) На улице Вышгородской прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто слова, потом потасовка, а затем один (тот, что в наручниках) достал нож и начал бросаться на оппонента", – говорится в посте.

В Киеве в троллейбусе произошел жесткий инцидент Скриншот

Во время драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком. Они не пострадали. На место приехали правоохранители, которые задержали подозреваемых, и медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Победы произошло жуткое ДТП с пострадавшим. Когда двое водителей посреди дороги выясняли отношения, на одного из них наехал другой автомобиль.

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