Вместо бассейна – паркинг: НАБУ взялось за бывшего главного архитектора Киева

НАБУ 30 января объявило о подозрении бывшему главному архитектору Киева и генеральному директору компании-застройщице в причинении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

Их действия квалифицировали по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Так, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре города в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130.

НАБУ взялось за бывшего главного архитектора Киева. Иллюстрация

ООО свело коробку жилого дома с дополнительными помещениями бассейна, но в 2008 году строительство прекратили из-за отсутствия средств. Поэтому ООО заключило договор с другой компанией-застройщицей, согласно которому они совместно должны были завершить реализацию проекта.

Но в июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор) в интересах директора компании-застройщицы выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо бассейна для школы они предусматривали строительство на территории учебного заведения многоуровневого паркинга.

Так, без ведома школы и Голосеевского районного совета на месте бассейна все же построили паркинг, за что компания-застройщица получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Примечательно, что генеральный директор компании-застройщицы уже является подозреваемым в совершении другого коррупционного преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший нардеп Сергей Лещенко рассказал, что НАБУ и САП могут взяться за нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Фаермарка.

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