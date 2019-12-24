Влетела в маршрутку: появились подробности пьяной ДТП в Киеве с 7 пострадавшими

В ДТП в Днепровском районе Киева 23 декабря при участии легковушки и маршрутки пострадали семь пассажиров общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Пять из семи травмированных были госпитализированы в больницу.

Предварительно, женщина-водитель легкового авто "Мицубиси" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. 67-летняя женщина была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве произошло ДТП с маршруткой и легковушкой Скриншот

После получения информации от медицинских работников о телесных повреждениях, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 декабря пьяная женщина-водитель врезалась в маршрутное такси. Перед этим она якобы задела еще три автомобиля.

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