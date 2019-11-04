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4 ноября • обновлено в 17:16
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/ Криминал

Влетел задом: появилось видео момента смертельного ДТП в Киеве

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В сети появилось видео момента столкновения двух автомобилей Audi и BMW на Окружной дороге в Киеве 4 ноября, в результате которого погибло два человека, еще двое – пострадало.

Ролик разместили на странице Dtp.kiev.ua. На нем видно, как Audi задом влетело в BMW (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Ребенок и водитель из BMW – уцелели, малыша увезли с места аварии, а водитель остался для оформления ДТП. Погибло именно двое человек из Audi.

Появилось видео момента смертельного ДТП в Киеве

Появилось видео момента смертельного ДТП в Киеве

Новости
Разрубило половину лица: в Киеве произошло смертельное ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще двух госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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