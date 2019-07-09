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Влетел головой в джип: в Киеве произошло жесткое ДТП с пострадавшим

1.3тЧитать материал на украинском

В Киеве внедорожник и мотоцикл устроили жесткое дорожно-транспортное происшествие. Один человек получил травмы.

Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы, авария произошла 9 июля на ул. Васильковская, 36 в Голосеевском районе.

"По всей видимости, водитель Volvo решил развернуться через две сплошные, а байкер хорошо нажимал, потому никто не успел вовремя среагировать. В итоге мотоциклист влетел головой в авто. Его спас шлем", – рассказал один из водителей.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Пострадавшего водителя мотоцикла госпитализировали.

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

В результате аварии на улице образовался серьезный затор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области адвокат на внедорожнике насмерть сбил 11-летнюю девочку. Как потом выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогахНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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