Владелицу юрфирмы заподозрили в расчленении соседа. Новые подробности убийства в Киеве

Женщина, которая в Киеве пыталась сжечь части тела мужчины, оказалась владелицей юридической компании. За шесть лет до ЧП она окончила Национальную академию внутренних дел.

О подробностях резонансного убийства читайте в материале OBOZREVATEL.

Жуткая находка

5 августа во время отработки территории Деснянского района Киева правоохранители обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая хотела уничтожить "подозрительные предметы".

Полицейские помешали ее действиям и выяснили, что неизвестная пыталась сжечь конечности человеческого тела. Как рассказал в.и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло, правоохранители установили личность погибшего мужчины и помещение, где также обнаружили останки.

Место, где женщина пыталась сжечь человеческие останки. Скриншот из видео полиции Киева

"Жертва – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. А затем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали", – рассказал Нечитайло.

По информации источников OBOZREVATEL, женщину "засекли" около 15 часов в лесопосадке напротив дома №4 по ул. Кубанской Украины.

В лесопосадке женщина пыталась сжечь мужские руки Google Maps

В тлеющем костре лежали мужские кисти, другие части рук – в большом пакете. По словам источника, женщина назвала себя, однако объяснить происходящее не смогла.

"Выглядело, будто она в состоянии шока", – рассказал один из правоохранителей.

Тлеющий костер, в котором лежали кисти рук мужчины. Скриншот из видео полиции Киева

Жертва и подозреваемая жили в одном доме на Березняках

Как женщина с частями тела оказалась в Деснянском районе, пока неизвестно. Дело в том, что она жила на Березняках. По информации источников OBOZREVATEL, в том же доме, где и жертва преступления – правда, в другом подъезде.

Дом на Березняках, где жили жертва преступления и подозреваемая в совершении убийства

Во время осмотра квартиры мужчины полицейские и обнаружили его расчлененное тело. По информации собеседников OBOZREVATEL, у входной двери в простыни были замотаны грудная клетка с головой, а в холодильнике в пакетах лежали таз и внутренние органы.

Сказать, что соседи были шокированы – ничего не сказать. Людей колотит только от мысли, что все произошло у них под боком.

В квартире дома на ул. Березняковской полицейские обнаружили расчлененного мужчину

Источник рассказал журналистам OBOZREVATEL, что женщина арендовала квартиру в этом доме, а мужчина жил в собственной квартире.

Один из соседей сообщил, что мужчина ни с кем особо не общался, был довольно нелюдимым. А квартира якобы досталась ему в наследство от отца.

"Очень уважаемый человек был, работал в министерстве", – добавил сосед.

Также он сообщил, что несколько раз видел подозреваемую в убийстве. Правоохранители подтвердили, что женщина, которая пыталась сжечь кисти рук мужчины из соседнего подъезда, действительно была знакома с жертвой. А вот что послужило причиной убийства, пока точно неизвестно.

Правоохранители проверяют все версии, в том числе попытку завладеть жилплощадью жертвы.

Одно из архивных фото подозреваемой в убийстве

От иностранки до столичного юриста

По первоначальной информации, озвученной зразу после ЧП в.и.о. начальника полиции Киева Виктором Нечитайло, подозреваемая в убийстве – иностранка, которая последние годы жила в Киеве.

Однако OBOZREVATEL выяснил, что гражданство Украины у нее точно есть.

Владелице юридической компании предъявлено подозрение в умышленном убийстве

По информации наших источников, женщина родилась в Норильске (Россия) в 1987 году, сейчас ей 32 года. Когда именно переехала в нашу страну, точно неизвестно, однако она училась в Винницком институте экономики Тернопольского национального экономического университета, а с 2010 года – уже в Национальной академии внутренних дел.

В соцсетях она даже выкладывала фото в фуражке, которую раньше носили правоохранители. Но похоже, что это чужая – возможно, какого-то друга.

Подозреваемая в убийстве. Фото сделано несколько лет назад

С 2005 по 2012 год она работала в Управлении труда и соцзащиты населения Винницкого горсовета.

В сети есть несколько ее резюме от 2014 года, в которых указано. что женщина искала в Киеве работу юриста.

Резюме подозреваемой в жестоком убийстве датировано 2014 годом

А уже в следующем, в 2015-ом году в Шевченковском районе Киева женщина зарегистрировала частное предприятие, оказывающее юридические услуги. Подозреваемая в убийстве является единственным учредителем и руководителем этой компании.

Журналисты OBOZREVATEL нашли несколько сайтов юридической фирмы (часть из них уже не работает) и отзывы людей, воспользовавшимися услугами.

Отзыв клиента юркомпании

Отзывы, скажем так, не радостные – особенно по миграционным делам.

Отзыв клиента юркомпании

Отзыв клиента юркомпании

Отметим, что владелица фирмы имеет несколько профилей в социальных сетях под разными именами.

Одна из записей на стене подозреваемой в убийстве особенно привлекла наше внимание. Это картинка с бензопилой и текстом: "Жизнь прекрасна! Просто за нее нужно бороться!"

картинка с бензопилой

P.S. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, по информации OBOZREVATEL, правоохранители проверяют ее и на причастность к другим подобным преступлениям.