Нашли с проломленными головами: в Киеве зверски избили ветерана АТО и его жену

В Киеве в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома жестоко избили ветерана войны на Донбассе Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Татьяна Руденька. Пару, как уточнила она, нашли соседи на лестнице между этажами без сознания. У обоих были проломленные головы. При этом жители дома, предварительно, не слышали звуков борьбы или конфликта.

Пострадавших срочно госпитализировали в 17-ю клиническую больницу и прооперировали. Мужчина и женщина находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции. По словам Руденькой, у Панова критическое состояние.

Игорь Панов (позывной "Хан") Facebook Тетяна Руденька

"АТОшник, наш Защитник, наш большой добряк! Знаю его с 2015 года. Боец легендарного 90-го батальона!" – написала волонтер.

При трепанации черепа у "Хана" началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Врачи сделали ему 16 переливаний, жене – немного меньше. Мужчине также постоянно вводят адреналин, а врачи отказываются делать прогнозы.

"У Оксаны состояние несколько лучше. Она реагирует на раздражители. Состояние стабильно тяжелое", – добавила волонтер.

В сети начался сбор средств и донорской крови для лечения пострадавших.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пятеро неизвестных избили 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который сделал каминг-аут. Мужчина убежден, нападение произошло именно из-за откровения.

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