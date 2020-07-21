Ветеран АТО задержан в Киеве за нападение на нардепа Волошина

За нападение на народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, которого сегодня, 21 июля, облили зеленкой возле Верховной Рады, задержали ветерана АТО Александра Погребиского.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале политолог и журналист Тарас Березовец. Он сослался на информацию ветерана ВСУ Алексея Петрова.

“За нападение на депутата Волошина задержан ветеран АТО Александр Погребиский – сообщил ветеран ВСУ Алексей Петров. Погребиского доставили в Печерское РОВД”, – сказано в сообщении.

За нападение на нардепа Волошина задержали ветерана АТО Погребиского (Telegram BEREZOVIEW)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду. Нардеп в ответ ударил нападающего якобы в глаз.