"Весь зеленый и в ссадинах": всплыли новые подробности гибели парня в Киеве

Родные 20-летнего Вадима Онищенко, которого нашли повешенным в правительственном квартале Киева после музыкального фестиваля Atlas Weekend, отказались верить в версию полиции о суициде из-за нехарактерных повреждений на его теле.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, брат парня Сергей Онищенко заверил, что он никогда не злоупотреблял алкоголем и не пропадал надолго. Трагический случай стал шоком для всей семьи Вадима.

Вадим Онищенко "Информатор"

"Когда я с ним созванивалась последний раз, в 6 часов вечера, он сказал, что заедет, планирует заехать домой", – рассказала девушка погибшего. По словам родителей, телефон Вадима в тот день сначала был отключен, а позже парень просто не отвечал на звонки. В последнем разговоре он сказал матери, что едет с друзьями на фестиваль.

При этом родные рассказали, что Вадим никогда ранее не бывал в доме на Институтской, где произошла трагедия, и не имел там знакомых. Примечательно, что в указанное здание можно попасть только пройдя через охрану и консьержа – следовательно, только по знакомству.

На случайном видео, которое сняли прохожие, Вадима заметили в компании неизвестных молодых людей, с которыми он и зашел в дом.

Вадим Онищенко

По словам родных, их долго не пускали в морг для опознания тела. Когда же родители увидели парня, внешний вид их ужаснул.

"Он весь зеленый – впечатление, что где-то был на дне. И по всему телу ссадины", – рассказал двоюродный брат погибшего Александр Онищук. По его словам, мать Вадима не могла удержатся на ногах, поэтому ей предложили нашатырь.

После увиденного родственники отказались верить в версию с самоубийством и пообещали обратится в прокуратуру, чтобы следователи провели тщательное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Онищенко пропал 11 июля. Несколько дней родные искали его на фестивале Atlas Weekend, а вскоре полиция обнаружила тело на лестнице в доме в правительственном квартале.

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