"Вертеп с ж*дами и ц*ганами": пресс-секретарь "Vodafone Украина" оскандалилась постом в сети

Пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская попала в скандал, разместив в сети неполиткорректный пост о детском праздничном вертепе, который в 2020 году будет выступать в Броварах Киевской области.

Скриншоты со страницы Павловской в Facebook опубликовало издание "Страна", впрочем, самого поста в сети уже нет.

"Думаете, это обычные дети? Nein. Это Ангелочки, Пастушки, Цари, Ирод, Воины, Звездочет, Черт, Смерть, Ж*ды и Ц*ган – да, это будет совсем неполиткорректный, классический украинский вертеп... Рождественский вертеп в Броварах-2020", – подписала Павловская фото с детьми.

Пресс-секретарь "Vodafone Украина" оскандалилась постом в сети

Неполиткорректный пост уже прокомментировал глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"Пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская готовит настоящий украинский рождественский вертеп: с ж*дами и ц*ганами", – возмущенно написал он.

Скандальный пост пресс-секретаря Vodafone Украина Виктории Павловской Страна

Скандальный пост пресс-секретаря Vodafone Украина Виктории Павловской Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, крупный мобильный оператор Vodafone, который отнес подконтрольную Украине Авдеевку к территориям "ДНР", снова оскандалился заявлением о том, что Донецк и Луганск не являются городами Украины.

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