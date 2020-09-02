Вероятный нападавший на нардепа Полякова задержан – полиция

Полиция задержала мужчину, который, вероятно, избил народного депутата группы "За майбутнє" Антона Полякова.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции в Telegram-канале в среду, 2 сентября, после введение плана "Перехват" маршрут автомобиля Toyota установили до Броварского проспекта, где водителя остановил экипаж патрульных.

Водитель подтвердил патрульным, что утром был участником конфликта. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Полиция задержала мужчину, который, вероятно, избил Полякова Пресс-служба патрульной полиции Киева

Накануне заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что инцидент не связан с политической деятельностью Полякова.

"Это был скорее бытовой конфликт. На него напали не как на депутата. Просто пьяный какой-то. Мы его найдем и накажем", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Поляков рассказал, что на него налетели внезапно и даже попытались задушить. По его словам, никаких причин для конфликта не было.