Вербовала ФСБ: в Киеве задержали российских шпионов

В Киеве правоохранители задержали двух шпионов из России, которые должны были собирать информацию в пользу страны-агрессора.

Их поймали при попытке сбора информации о системах коммуникации критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"В январе 2018 года двое граждан России, которые являются участниками движения так называемых диггеров, были завербованы ФСБ России. По заданию куратора агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных в больших промышленных городах и столицах стран ЕС и Украины", ― сообщили в СБУ.

СБУ

СБУ

Злоумышленников задержали во время попытки проникновения на территорию одной из станций метро в Киеве. Во время обыска у них нашли альпинистское снаряжение, фото- и видеотехнику и устройства для взлома системы охраны.

Как рассказали задержанные во время допроса, ранее они занимались "диггерством" в московской подземке, но их задержали правоохранители, к которым позже подключились сотрудники ФСБ.

"После объяснительной записки нас, казалось бы, отпустили. Через две недели после первой встречи с правоохранительными органами на связь со мной снова вышел сотрудник ФСБ. Он договорился со мной о встрече", ― рассказал парень.

На встрече было два сотрудника ФСБ, которые пригрозили лишить парня загранпаспорта или обеспечить ему "ощутимый тюремный срок". Чтобы этого не произошло, они предложили ему сотрудничать с ФСБ.

"Учитывая то, что российские "диггеры" не совершили преступление и активно сотрудничали с правоохранителями, украинская сторона решила вернуть их в РФ. Обоим запретили въезд в Украину на пять лет", ― уточнили в пресс-службе СБУ.

Как писал OBOZREVATEL, в США заявили о российских дипломатах-шпионах.