"На днях была полиция, сегодня труп": в скандальном хостеле Киева снова ЧП

В Голосеевском районе Киева жильцы дома на ул. Кустанайская, 7 обнаружили на ступеньках одного из входов в хостел тело мужчины.

Об этом OBOZREVATEL рассказали сами жильцы. По их словам, на месте уже работает полиция.

Наши корреспонденты побывали на месте происшествия.

Возле киевского хостела обнаружен труп

На ступеньках одного из входов в дом лежало прикрытое тело мужчины.

"Погибший был постояльцем хостела, который расположен в нашем доме. Также известно, что он проживал в аналогичном хостеле на улице Феодосийская", - рассказал один из жильцов.

По словам местных жителей, погибшему около 30 лет. При нем правоохранители обнаружили документы на автомобиль, удостоверение водителя и два мобильных телефона. На месте работает следственно-оперативная группа.

Возле киевского хостела обнаружен труп

Возле киевского хостела обнаружен труп

Что стало причиной смерти мужчины, на данный момент неизвестно. Добавим, что со слов местных жителей, несколько дней назад участковый приходил в хостел, чтобы узнать о проживающих там людях, однако владельцы "отеля" вроде как отказались предоставить информацию.

OBOZREVATEL не раз сообщал о скандальном хостеле на ул. Кустанайская. В течение нескольких лет жильцы дома обращались к властям с требованием принять меры по поводу незаконной ночлежки, постояльцы которой развели антисанитарию и даже избивали людей. Но от властей люди получали лишь отписки. В апреле нынешнего года владелец хостела принялся захватывать кладовые цокольного помещения.

Только после того, как OBOZREVATEL рассказал о проблеме, руководство Голосеевского районного управления Национальной полиции взяло ситуацию под ведомственный контроль.