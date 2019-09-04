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4 сентября • обновлено в 16:24
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/ Криминал

"Важная птица": в Киеве задержали "фальшивого полицейского"

1.3т Читать материал на украинском

В центре Киева 30 августа на бульваре Дружбы Народов полицейские остановили нарушителя правил дорожного движения, водителя Mercedes, который предъявил им фальшивые документы оперативника.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в патрульной полиции. У авто были номера с четырьмя восьмерками и общегосударственными символами "ІІ", которыми часто пользуются сотрудники МВД и спецслужб (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ответ на замечание патрульных о нарушении ПДД и требование передать водительское удостоверение и документы на машину водитель устроил скандал.

В Киеве задержали "фальшивого полицейского"

В Киеве задержали "фальшивого полицейского"

Мужчина заявил, что он "важная птица" и показал оперативный талон, который сотрудники МВД и спецслужб под прикрытием используют на заданиях. Он освобождает машину от досмотра и дает право водителю при крайней необходимости отклоняться от соблюдения ПДД.

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Патрульные перезвонили в диспетчерскую УПП, чтобы уточнить, есть ли в базе оперативный талон с таким номером. Оказалось, что его нет и талон – фальшивка.

Документ с признаками подделки изъяли, а по факту использования заведомо поддельного документа завели уголовное производство по ч.4 ст.358 УК Украины. Виновнику грозит наказание до двух лет ограничения свободы.

В центре Киева полицейские остановили нарушителя правил дорожного движения

В центре Киева полицейские остановили нарушителя правил дорожного движения

Водитель предъявил им фальшивые документы оперативника

Водитель предъявил им фальшивые документы оперативника

Мужчина заявил, что он "важная птица"

Мужчина заявил, что он "важная птица"

Карта местности

Карта местности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 августа на бульваре Дружбы Народов (Печерский район) полицейские блокировали легковой автомобиль Mercedes.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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