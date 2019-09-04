"Важная птица": в Киеве задержали "фальшивого полицейского"

В центре Киева 30 августа на бульваре Дружбы Народов полицейские остановили нарушителя правил дорожного движения, водителя Mercedes, который предъявил им фальшивые документы оперативника.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в патрульной полиции. У авто были номера с четырьмя восьмерками и общегосударственными символами "ІІ", которыми часто пользуются сотрудники МВД и спецслужб (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ответ на замечание патрульных о нарушении ПДД и требование передать водительское удостоверение и документы на машину водитель устроил скандал.

В Киеве задержали "фальшивого полицейского"

Мужчина заявил, что он "важная птица" и показал оперативный талон, который сотрудники МВД и спецслужб под прикрытием используют на заданиях. Он освобождает машину от досмотра и дает право водителю при крайней необходимости отклоняться от соблюдения ПДД.

Патрульные перезвонили в диспетчерскую УПП, чтобы уточнить, есть ли в базе оперативный талон с таким номером. Оказалось, что его нет и талон – фальшивка.

Документ с признаками подделки изъяли, а по факту использования заведомо поддельного документа завели уголовное производство по ч.4 ст.358 УК Украины. Виновнику грозит наказание до двух лет ограничения свободы.

В центре Киева полицейские остановили нарушителя правил дорожного движения

Водитель предъявил им фальшивые документы оперативника

Мужчина заявил, что он "важная птица"

Карта местности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 августа на бульваре Дружбы Народов (Печерский район) полицейские блокировали легковой автомобиль Mercedes.

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