"Ваши родные в беде!" В Киеве задержали банду аферистов. Фото преступников

В Киеве в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали преступную группу лиц, которые обманом выманивали у людей деньги во всех районах города.

Как сообщили в Телеграмм-сообществе "Киев Оперативный", трое преступников связывались с пострадавшими, в основном пожилыми людьми, и сообщали, что их родные попали в беду (посмотреть фото преступников, доскролльте до конца новости).

В сообществе пишут, что диалог часто начинался фразой: "Ваш сын / дочь / внук / попал в беду, надо деньги ...". Также злоумышленники придумывали различные расписки и заставляли пострадавших писать их, представлялись именами несуществующих следственных или начальников полиции.

Всех преступников задержали "на горячем" после очередного удачного завладение средствами в размере 1400 долларов США.

Среди них: 26-летний Евгений Матлай, уроженец города Шостка, подсудимый за аналогичные преступления в Черновцах. Выполнял "роль" курьера или стоял на "шухере". А также 27-летний Денис Анодин, уроженец Шостки. В группе выполнял такие же задачи. И главарь преступников - 31-летний Александр Пустовойтов - уроженец Шостки, был подсудимый за разбой Оболонским управлением полиции. Выполнял "роль" кассира, как и сообщники, приходил в квартиры потерпевших.

В Киеве задержали аферистов Телеграмм канал "Киев Оперативный"

В Киеве задержали аферистов Телеграмм канал "Киев Оперативный"

В Киеве задержали аферистов Телеграмм канал "Киев Оперативный"

В Телеграмм-канале отмечают, что сейчас разыскивают пострадавших от аналогичных преступлений этих злоумышленников.

Как писал ранее OBOZREVATEL, мошенники в Украине запустили новые циничные аферы. Так, аферисты выманили 180 000 гривен у женщины, больной раком. Ей снова пришлось собирать деньги на лечение.

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