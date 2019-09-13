Валюта по заниженному курсу: в Киеве полиция поймала хитрых преступников. Фото

В Киеве задержали двух мужчин, которые на улице Крещатик обманывали людей, предлагая "купить валюту по заниженному курсу".

Недавно они мошенническим методом выманили у женщины 8 тысяч гривен и пытались убежать, написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Схему успели заметить работники полиции и задержали мужчин, только те начали расходиться в разные стороны.

В Киеве полиция поймала хитрых преступников Киев Оперативный

В Киеве задержали двух мужчин, которые на улице Крещатик обманывали людей Киев Оперативный

Они предлагали "купить валюту по заниженному курсу" Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители "на горячем" задержали семь человек, в том числе подростков, которые напали на туристку из Индии и похитили ее кошелек с документами, картами и деньгами.

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