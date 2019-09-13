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13 сентября • обновлено в 15:49
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/ Криминал

Валюта по заниженному курсу: в Киеве полиция поймала хитрых преступников. Фото

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В Киеве задержали двух мужчин, которые на улице Крещатик обманывали людей, предлагая "купить валюту по заниженному курсу".

Недавно они мошенническим методом выманили у женщины 8 тысяч гривен и пытались убежать, написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Схему успели заметить работники полиции и задержали мужчин, только те начали расходиться в разные стороны.

В Киеве полиция поймала хитрых преступников

В Киеве полиция поймала хитрых преступников

Киев Оперативный

Новости
Вооруженные и в масках: на Киевщине задержали опасную преступную банду
В Киеве задержали двух мужчин, которые на улице Крещатик обманывали людей

В Киеве задержали двух мужчин, которые на улице Крещатик обманывали людей

Киев Оперативный

Они предлагали "купить валюту по заниженному курсу"

Они предлагали "купить валюту по заниженному курсу"

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители "на горячем" задержали семь человек, в том числе подростков, которые напали на туристку из Индии и похитили ее кошелек с документами, картами и деньгами.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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