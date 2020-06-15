ВАКС вынес первый тюремный приговор: "отличился" депутат из Киева

Криминал 14:52, 15.06.2020 Обновлено: 14:52, 15.06.2020

Суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества.

Об этом сообщил телеграм-канал Центра противодействия коррупции. Отмечено, что это первый приговор с тюремным сроком.

"Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия и задержали", – сказано в сообщении.

ВАКС вынес первый тюремный приговор: "отличился" депутат из Киева
Facebook Александра Мефодия

Центр противодействия коррупции поздравил ВАКС “с первым серьезным приговором за тяжкое преступление".

"По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях. Правильные и показательные слова", – написано в сообщении.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикорсуда.

ВАКС вынес первый тюремный приговор: "отличился" депутат из Киева
Телеграм-канал Центра противодействия коррупции

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что ВАКС вынес первый оправдательный приговор.

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