В жилом доме Киева произошел взрыв: СМИ узнали подробности
В жилом доме Киева произошел взрыв.
В Киеве на Подоле в понедельник утром, 27 июля, прогремел взрыв в жилом доме.
Об этом рассказала пресс-секретарь Подольского управления полиции Киева Анна Страшок в комментарии "Украинской правде". Инцидент произошел на Нижнем валу, 41.
"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства происшествия", – объяснила Страшок.
Она отметила, что по данному факту было открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
По данным журналистов, в результате инцидента в доме повылетали окна, было повреждено внутреннее убранство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве рядом со станцией метро "Минская" 21 июля якобы нашли подозрительный чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства.
Также сообщалось о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.
В этот же день в Киеве заявили о "заминировании" аэропорта "Киев" (Жуляны), Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.
22 июля в столице нашли еще два подозрительных чемодана – возле станции метро "Вокзальная" и на площади Космонавтов (Соломенский район). Правоохранители провели проверки и не выявили опасных предметов.
После этих инцидентов в Киеве серьезно усилили меры безопасности. На улицы вышли дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Источники OBOZREVATEL говорят, что выросла угроза реальных терактов.
23 июля в Деснянском районе Киева снова заметили подозрительный пакет. Также сообщалось о "заминировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Позже в пакете нашли яйца и молоко, а "минирование" машины не подтвердилось.
В этот же день в отделении ПриватБанка на Крещатике также обнаружили подозрительный предмет.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице после массовых сообщений о "заминированиях".
25 июля в столице снова сообщили о "заминировании" жилого дома.