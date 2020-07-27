В жилом доме Киева произошел взрыв: СМИ узнали подробности

В Киеве на Подоле в понедельник утром, 27 июля, прогремел взрыв в жилом доме.

Об этом рассказала пресс-секретарь Подольского управления полиции Киева Анна Страшок в комментарии "Украинской правде". Инцидент произошел на Нижнем валу, 41.

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства происшествия", – объяснила Страшок.

Она отметила, что по данному факту было открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

По данным журналистов, в результате инцидента в доме повылетали окна, было повреждено внутреннее убранство.

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