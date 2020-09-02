В здании офиса "Слуги народа" произошел пожар, сообщали о минировании

В КВЦ "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа", эвакуировали людей из-за пожарной опасности.

Об этом стало известно во время проведения международной конференции "Диалог о правосудии-2", когда выступал глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, передает Укринформ.

"Хочу сделать объявление для наших европейских коллег. Только что поступило сообщение о пожарной опасности. К сожалению, мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение", – сказал ведущий конференции.

Затем о пожаре объявили по системе оповещения, людей попросили покинуть помещение, сохраняя спокойствие.

Также нардеп Александр Качура рассказал в Telegram-канале, что поступило сообщение о том, что офис "Слуги народа" заминировали. Однако тревога оказалась ложной.

"Шутники. Ничего не нашли. Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе", – сообщил нардеп спустя несколько минут.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник, 1 сентября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве задержали мужчину с гранатой.