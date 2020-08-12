В центре Киева нашли "подозрительную" сумку. Видео

В центе Киева в среду, 12 августа, нашли "подозрительную" сумку.

Инцидент произошел на улице Крещатик. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На Крещатике кто-то забыл сумку, полицейским она показалась подозрительная, вызвали взрывотехников", – говорится в посте.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в последнее время часто сообщалось о находках "подозрительных" чемоданов, а также "минированиях". В то же время несколько взрывов таки произошло. Недавно СБУ задержала вероятных организаторов целой серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс.