В центре Киева застрелили мужчину

В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского застрелили мужчину.

Как передает Эспрессо, неизвестный мужчина после убийства забрал у жертвы пакет и убежал. Отмечается, что выстрелов прозвучало несколько.

Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Полиция Киева сообщила, личность погибшего уже установлена – житель столицы 1977 года рождения.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"На розыск убийцы и его задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы", – сказано в сообщении.

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