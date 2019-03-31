|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В центре Киева "заминировали" отель

2.7тЧитать материал на украинском

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании отеля на улице Институтской. Правоохранители проверяют информацию.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Происходит эвакуация около 150 человек.

Киевские правоохранители получили информацию о заминировании здания на улице Институтской. По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проверки "объекта" и прилегающей к нему территории.

Новости
''Привязали гранату к дверям'': в Киеве в жилом доме произошло ЧП

В Нацполиции изданию "Украинская правда" сообщили, что проверка по факту сообщения о "заминировании" проводится в гостинице "Украина".

В центре Киева "заминировали" отель

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко по адресу ул. Антоновича, 23-Б.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаКиев
Теги
полицияминирование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения