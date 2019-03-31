В центре Киева "заминировали" отель

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании отеля на улице Институтской. Правоохранители проверяют информацию.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Происходит эвакуация около 150 человек.

Киевские правоохранители получили информацию о заминировании здания на улице Институтской. По вызову сразу выехали специалисты профильных служб для проверки "объекта" и прилегающей к нему территории.

В Нацполиции изданию "Украинская правда" сообщили, что проверка по факту сообщения о "заминировании" проводится в гостинице "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко по адресу ул. Антоновича, 23-Б.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!