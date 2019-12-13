Главная Новости
13 декабря • обновлено в 10:02
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В центре Киева вспыхнул пожар в известной пиццерии. Фото

2.7т
Читать материал на украинском

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza.

ЧП произошло на улице Бассейная, 1/2 в Печерском районе столицы. Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Огонь вспыхнул на кухне заведения, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Посетителей эвакуировали еще до прибытия спасателей.

В центре Киева вспыхнул пожар в известной пиццерии

В центре Киева вспыхнул пожар в известной пиццерии

Информатор

Сначала пожар локализовали, а затем и потушили. Огонь повредил мебель, были закопчены стены и потолок пиццерии. В результате ЧП никто не пострадал.

Новости
Выбивали двери: в Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

Как написало издание "Информатор", хотя причина возгорания не была установлена, но представители заведения рассказали, что в пиццерии были проблемы с проводкой.

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa

Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa

Информатор

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

Информатор

Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa

Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa

Информатор

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza

Информатор

Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa

Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на проспекте Победы, 123, в пятницу, 6 декабря, вспыхнул масштабный пожар. Загорелся ангар возле БЦ "Каштан".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги