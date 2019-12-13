В центре Киева вспыхнул пожар в известной пиццерии. Фото

В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza.
ЧП произошло на улице Бассейная, 1/2 в Печерском районе столицы. Об этом написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Огонь вспыхнул на кухне заведения, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Посетителей эвакуировали еще до прибытия спасателей.
В центре Киева вспыхнул пожар в известной пиццерии
Информатор
Сначала пожар локализовали, а затем и потушили. Огонь повредил мебель, были закопчены стены и потолок пиццерии. В результате ЧП никто не пострадал.
Как написало издание "Информатор", хотя причина возгорания не была установлена, но представители заведения рассказали, что в пиццерии были проблемы с проводкой.
В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa
Информатор
В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza
Информатор
Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa
Информатор
В центре Киева в четверг вечером, 12 декабря, вспыхнул пожар в известной пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza
Информатор
Огонь разгорелся на кухне пиццерии Mimosa
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на проспекте Победы, 123, в пятницу, 6 декабря, вспыхнул масштабный пожар. Загорелся ангар возле БЦ "Каштан".
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