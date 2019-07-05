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В центре Киева возле супермаркета произошла стрельба

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В центре Киева 5 июля неизвестный открыл стрельбу возле супермаркета. Инцидент произошел на Бессарабской площади.

Конфликт разгорелся между стоявшими в очереди покупателями и мужчиной, который зашел в магазин, сообщили в пресс-службы полиции Киева.

"Он начал конфликтовать с покупателями, потом вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх со стартового пистолета, после чего сбежал", – сообщили правоохранители.

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В результате ЧП никто не пострадал, на месте стрельбы нашли две гильзы. Личность "стрелка" устанавливают следователи.

Бессарабская площадь

Бессарабская площадь

infoportal.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в конце июня в Киеве парень угрожал прохожим пистолетом, а после этого начал стрелять по случайным людям.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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