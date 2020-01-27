В центре Киева возле метро внезапно провалился асфальт: фото с места ЧП

В центре Киева, возле входа на станцию метро "Крещатик" (со стороны улицы Институтская), внезапно провалился асфальт.

ЧП произошло 27 января. Об этом написало издание "Вечерний Киев" (чтобы посмотреть фото, дсокролльте до конца страницы).

Утром этого же дня никаких ремонтных работ на месте не проводили, но обвал огородили ограничительной лентой. Информации о причинах ЧП пока нет.

В центре Киева возле метро внезапно провалился асфальт Вечерний Киев

Новости В Киеве автобус провалился в огромную яму в асфальте

В центре Киева возле метро внезапно провалился асфальт Вечерний Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 июля возле Центрального железнодорожного вокзала провалился асфальт – в огромной яме виднелись трубы. А уже 15 августа похожая ситуация наблюдалась и у Офиса президента Владимира Зеленского в центре города.

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