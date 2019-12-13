В центре Киева в элитном доме вспыхнул пожар: первое видео

В Печерском районе Киева, на улице Старонаводницкой, в пятницу, 13 декабря, в элитном жилом доме вспыхнул пожар.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. На видео видно, что возгорание произошло в одной из квартир многоэтажки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На место уже прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет.

В центре Киева в элитном доме вспыхнул пожар Скриншот/Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Шевченковском районе Киева, на улице Богдана Гаврилишина (бывшая Ванды Василевской), 16 вспыхнул пожар в квартире жилого дома, в результате которого погиб человек.

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