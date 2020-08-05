В центре Киева столкнулись два авто и скутер пиццерии Domino's: есть пострадавший. Фото и видео 18+

В центре Киева столкнулись два авто и скутер пиццерии Domino's. Facebook / Киев оперативный

В центре Киева в среду, 5 августа, произошло масштабное ДТП с участием двух авто и скутера пиццерии Domino's Pizza. В результате по меньшей мере один человек пострадал.

Как написали на странице "Киев оперативный" в Facebook, инцидент случился на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время на странице dtp.kiev.ua в Facebook уточнили, что движение на участке было затруднено, на место прибыли правоохранители и медики.

"Предварительно, скутер выскочил на красный свет, в результате столкнулось несколько автомобилей. Пилота в срочном порядке госпитализировали", – говорится в посте.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обуховском районе Киевской области в результате столкновения автомобилей Lexus, Renault и Kia пострадали четыре человека.