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11 марта • обновлено в 14:42
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/ Криминал

В центре Киева расстреляли Mercedes: фото с места ЧП

1.9т
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В среду, 11 марта, в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Оперативный".

"С улицы Юрия Ильенко, 39, на линию 102 поступил вызов. Звонил водитель автомобиля Mercedes . Он сообщил, что припарковал свой автомобиль, пошел по делам, а когда вернулся – увидел на боковом водительском стекле отверстия, похожие на шаровые", – говорится в сообщении.

В происшествии никто не пострадал. На данный момент правоохранители устанавливают причины произошедшего.

В центре Киева расстреляли Mercedes
В центре Киева расстреляли Mercedes
В центре Киева расстреляли Mercedes
В центре Киева расстреляли Mercedes
В центре Киева расстреляли Mercedes

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Автор
Тимур Григоренко
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Гоша Злой
Гоша Злой
это народные мстители) пусть паркуется не на тротуаре...
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