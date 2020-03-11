В центре Киева расстреляли Mercedes

В среду, 11 марта, в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Оперативный".

"С улицы Юрия Ильенко, 39, на линию 102 поступил вызов. Звонил водитель автомобиля Mercedes . Он сообщил, что припарковал свой автомобиль, пошел по делам, а когда вернулся – увидел на боковом водительском стекле отверстия, похожие на шаровые", – говорится в сообщении.

В происшествии никто не пострадал. На данный момент правоохранители устанавливают причины произошедшего.

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