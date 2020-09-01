В центре Киева пьяный водитель влетел в кафе с людьми. Видео
В Киеве в ночь на вторник, 1 сентября, водитель на Volkswagen въехал в летнюю площадку кафе, где были посетители.
Авария произошла около 01:00 на Бессарабской площади, сообщает "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что одного пострадавшего срочно госпитализировали. Полиция официального комментария по поводу ДТП пока не давала.
По словам очевидцев, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве организовали интернет-магазин по продаже марихуаны и "кексов" с наркотиками.