В центре Киева пьяный водитель влетел в кафе с людьми. Видео

Авария произошла на летней площадке кафе в районе Бессарабской площади
По словам очевидцев, водитель был пьяный "в хлам"
Одного пострадавшего экстренно госпитализировали
В центре Киева пьяный водитель устроил ДТП. Коллаж
В Киеве в ночь на вторник, 1 сентября, водитель на Volkswagen въехал в летнюю площадку кафе, где были посетители.
Авария произошла около 01:00 на Бессарабской площади, сообщает "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что одного пострадавшего срочно госпитализировали. Полиция официального комментария по поводу ДТП пока не давала.
По словам очевидцев, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве организовали интернет-магазин по продаже марихуаны и "кексов" с наркотиками.
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