В центре Киева пьяный водитель влетел в кафе с людьми. Видео

В Киеве в ночь на вторник, 1 сентября, водитель на Volkswagen въехал в летнюю площадку кафе, где были посетители.

Авария произошла около 01:00 на Бессарабской площади, сообщает "Киев оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что одного пострадавшего срочно госпитализировали. Полиция официального комментария по поводу ДТП пока не давала.

По словам очевидцев, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве организовали интернет-магазин по продаже марихуаны и "кексов" с наркотиками.

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