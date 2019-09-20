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20 сентября • обновлено в 10:47
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/ Криминал

В центре Киева пьяная женщина-водитель устроила жесткое ДТП

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В Шевченковском районе Киева 20 сентября около полуночи произошло ДТП с участием двух автомобилей. На пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара Mercedes влетел в Mazda. Второе авто отбросило в фасад здания.

У женщины-водителя Mercedes были признаки алкогольного опьянения, сообщил "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам водителя Mazda, он двигался по улице Большая Житомирская в сторону Михайловского монастыря и проезжал перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора. В это время в него влетело другое авто.

В центре Киева пьяная женщина-водитель устроила жесткое ДТП

В центре Киева пьяная женщина-водитель устроила жесткое ДТП

Информатор

В результате удара первый автомобиль развернуло, и он влетел в фасад дома. Mazda ударился об угол здания и погнула вывеску магазина цветов на первом этаже.

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Водитель этого авто повредил руку и колено, женщина за рулем Mercedes не пострадала. Также она была в недоумении, как случилось ДТП, а также утверждала, что находилась в трезвом состоянии и ехала по правилам. Тест на драгере показал, что в крови женщины была 1,1 промилле алкоголя (при норме в 0,2).

В Шевченковском районе Киева 20 сентября около полуночи произошло ДТП

В Шевченковском районе Киева 20 сентября около полуночи произошло ДТП

Информатор

Автомобиль Mercedes влетел в Mazda

Автомобиль Mercedes влетел в Mazda

Информатор

У женщины-водителя Mercedes были признаки алкогольного опьянения

У женщины-водителя Mercedes были признаки алкогольного опьянения

Информатор

В Шевченковском районе Киева 20 сентября около полуночи произошло ДТП

В Шевченковском районе Киева 20 сентября около полуночи произошло ДТП

Информатор

Автомобиль Mercedes влетел в Mazda

Автомобиль Mercedes влетел в Mazda

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 сентября на проспекте Глушкова в Голосеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. В результате удара легковушка загорелась.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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