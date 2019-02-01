В центре Киева произошло смертельное ДТП: выяснились новые подробности

Полицейские Киева задержали водителя, который спровоцировал смертельное ДТП с шестью авто на проспекте Победы.

Его держат в больнице закрытого типа, поскольку во время аварии он сломал ногу, сообщили в пресс-службе полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Также с черепно-мозговой травмой и ранением грудины был госпитализирован водитель Skoda. Для всех участников аварии провели анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

"Установлено, что водитель Audi столкнулся с Volkswagen, но продолжил движение, выехал на площадь Победы, там столкнулся с Mazda, после чего их отбросило на еще три машины", – пояснила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Авария на проспекте Победы Facebook dtp.kiev.ua

Следователи готовят ходатайство в суд относительно удерживания водителя Audi под арестом. В случае установления его вины подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Авария на проспекте Победы Facebook dtp.kiev.ua

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в эфире ObozTV заверила, что уже утром 1 февраля наконец было вынесено постановление про забор биологических образцов у подозреваемого водителя.

"Сам подозреваемый тоже получил травмы, в связи с чем находится сейчас в спецпалате БСП и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сегодня этот вопрос будет подготовлен и внесен в суд на рассмотрение", – заверила она.

Как писал OBOZREVATEL, 31 января в центре Киева произошло масштабное ДТП при участии шести автомобилей, в результате которого погибла женщина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!