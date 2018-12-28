В центре Киева произошло масштабное ДТП с тремя авто: первые фото

В центре Киева 28 декабря произошло ДТП при участии сразу трех автомобилей. Такси Chevrolet врезалось в Renaut и грузовой Citroen.

Авария произошла на бульваре Шевченко, рядом со станцией метро "Университет". Все три машины столкнулись в полосе общественного транспорта, пишет "Информатор".

"Citroen стоял в полосе общественного транспорта, напротив станции метро. За ним хотел припарковаться Renaut, но не успел. Сзади на полному ходу врезался Chevrolet, который отбросил машину на несколько метров вперед и врезался в Citroen", — сообщили детали в СМИ.

ДТП на бульваре Шевченко "Информатор"

ДТП на бульваре Шевченко "Информатор"

Единственным пострадавшим в аварии стал водитель такси — его госпитализировали с травмой грудной клетки.

Авария с такси в Киеве "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве неподалеку от метро "Выдубичи" произошла авария с перекидыванием авто на крышу. ЧП случилось после того, как таксист Chevrolet подрезал другой автомобиль, но не справился с управлением и перевернулся.