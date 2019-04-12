В центре Киева произошло масштабное ДТП с 4 авто: есть пострадавшие

В центре Киева на ул. Грушевского 12 апреля случилась авария с четырьмя автомобилями. В ДТП пострадали три человека.

Столкновение произошло после того, как на красный сигнал светофора пролетел Daewoo. Он врезался в стоявшую на перекрестке Toyota, которую развернуло и отбросило в Volkswagen и Hyndai, пишет "Информатор".

"По словам сотрудников полиции, травмы всех трех участников оказались легкими. Тем не менее, их увезли машины скорой помощи", – уточнили в СМИ.

ДТП в центре Киева "Информатор"

Установлением всех деталей происшествия занимается полиция.

ДТП в центре Киева "Информатор"

ДТП в центре Киева "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в марте на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, которое парализовало автомобильное движение в центре города.

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