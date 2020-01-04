В центре Киева посреди ночи загорелось авто: повреждены банк и дом

В центре Киева, на улице Большая Васильковская, 112, в субботу, 4 января, сгорел припаркованный автомобиль Peugeot. Он стоял близко к жилому дому, поэтому огонь разбил окна банка на первом этаже и покрыл копотью балконы до четвертого этажа.

О ЧП в экстренные службы сообщили ночью, около 02:00. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кому принадлежит авто – неизвестно, ведь оно на еврономерах, а водителя на месте не было. В результате пожара никто не пострадал.

В центре Киева посреди ночи загорелось авто Информатор

Очевидица рассказала, что проснулась, когда услышала громкий хлопок, а в квартире появился запах гари. Выглянув из окна, она увидела горящий автомобиль и столб дыма, который покрывал окна многоэтажки.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь, но автомобиль практически полностью сгорел, от него осталась только задняя часть. Что стало причиной ЧП – также неизвестно.

В центре Киева 4 января сгорел припаркованный автомобиль Peugeot Информатор

Огонь разбил окна банка и покрыл копотью балконы дома Информатор

В центре Киева 4 января сгорел припаркованный автомобиль Peugeot Информатор

Огонь разбил окна банка и покрыл копотью балконы дома Информатор

В центре Киева 4 января сгорел припаркованный автомобиль Peugeot Информатор

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