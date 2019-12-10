В центре Киева похитили ребенка: введен план "Перехват"

В центре Киева, на улице Крещатик, 10 декабря похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка.
В городе ввели оперативный план "Перехват". Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел неподалеку от специализированной средней школы №53. Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Вероятно, машина уехала в сторону Оболони.
В центре Киева похитили ребенка. Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пгт Коцюбинское Киевской области 23 октября неизвестная женщина украла маленького ребенка. Она познакомилась с семьей ребенка под предлогом помощи малоимущим.
Позже правоохранители дали отбой по перехвату – разыскиваемым авто оказалось такси.
Впрочем, вскоре похитительницу установили и задержали в Софиевской Борщаговке. Было найдено и ребенка.
Похитительницей младенца под Киевом оказалась женщина, которая не может иметь собственных детей.
Она раньше воевала на Донбассе в добровольческом батальоне.
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