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10 декабря • обновлено в 16:38
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/ Криминал

В центре Киева похитили ребенка: введен план "Перехват"

2.9т
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В центре Киева, на улице Крещатик, 10 декабря похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка.

В городе ввели оперативный план "Перехват". Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел неподалеку от специализированной средней школы №53. Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Вероятно, машина уехала в сторону Оболони.

В центре Киева похитили ребенка. Иллюстрация

В центре Киева похитили ребенка. Иллюстрация

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В пгт Коцюбинское Киевской области 23 октября неизвестная женщина украла маленького ребенка. Она познакомилась с семьей ребенка под предлогом помощи малоимущим.

  • Позже правоохранители дали отбой по перехвату – разыскиваемым авто оказалось такси.

  • Впрочем, вскоре похитительницу установили и задержали в Софиевской Борщаговке. Было найдено и ребенка.

  • Похитительницей младенца под Киевом оказалась женщина, которая не может иметь собственных детей.

  • Она раньше воевала на Донбассе в добровольческом батальоне.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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