ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В центре Киева парню изрезали лицо ножом: фото и видео 18+

Читать материал на украинском

В центре Киева на Майдане Незалежности произошла драка с поножовщиной, в ходе которой 18-летнему парню сильно порезали лицо.

По предварительным данным, двое парней употребляли алкогольные напитки на улице, и к ним подошла компания из еще троих молодых людей. Знакомство быстро переросло в потасовку, пишет "Информатор" (фото и видео 18+, чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"В ходе конфликта один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы", – уточнили в СМИ.

Новости
Ударил ножом в грудь: в Киеве под ночным клубом произошла жесткая драка

После драки группа из трех парней скрылась – их разыскивают сотрудники полиции.

Место драки

Место драки

Информатор

Потерпевший

Потерпевший

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в одной из квартир многоэтажки устроили серьезную драку с ножевыми ранениями. Спор якобы возник из-за былых любовных историй. В итоге два человека получили удары ножом, еще один – побои (руки и голова).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
2
Смешно
1
Интересно
9
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Это нормально
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Попова Елена
Попова Елена
Cпаcибо тoму, кто покaзал мнe чyдо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8f7thle Прocто пpойдя пpостой oпрoс пoлучилa пoчти пoлугoдoвyю зарплaту)) Пoльзуйтecь, пoка ecть возмoжноcть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения