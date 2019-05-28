В центре Киева парню изрезали лицо ножом: фото и видео 18+

В центре Киева на Майдане Незалежности произошла драка с поножовщиной, в ходе которой 18-летнему парню сильно порезали лицо.

По предварительным данным, двое парней употребляли алкогольные напитки на улице, и к ним подошла компания из еще троих молодых людей. Знакомство быстро переросло в потасовку, пишет "Информатор" (фото и видео 18+, чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"В ходе конфликта один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы", – уточнили в СМИ.

После драки группа из трех парней скрылась – их разыскивают сотрудники полиции.

Место драки Информатор

Потерпевший Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в одной из квартир многоэтажки устроили серьезную драку с ножевыми ранениями. Спор якобы возник из-за былых любовных историй. В итоге два человека получили удары ножом, еще один – побои (руки и голова).

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