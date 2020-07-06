В центре Киева открыли стрельбу и пытались "задуть" правоохранителей газом. Фото

В центре Киева открыли стрельбу и пытались "задуть" правоохранителей газом. Facebook/Киев оперативный

В центре Киева мужчины якобы открыли стрельбу и пытались "задуть газом" правоохранителей.

Инцидент произошел возле кинотеатра "Жовтень" (Подольский район). Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, сначала двое мужчин подошли к компании молодых людей и начали делать замечания о том, что последние очень громко вели себя.

В центре Киева открыли стрельбу и пытались "задуть" правоохранителей газом Скриншот с видео/Киев оперативный

"Слово за слово, и мужчины достали пистолеты, начали стрелять. Когда прибыли правоохранители, мужчины пытались задуть копов газом, но не очень получилось", – говорится в посте.

В центре Киева открыли стрельбу и пытались "задуть" правоохранителей газом Скриншот с видео/Киев оперативный

Отмечается, что подозреваемые были задержаны.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в центре Киева недалеко от развлекательного комплекса "Арена" случилась массовая драка со стрельбой.