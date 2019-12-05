В центре Киева обвалилась металлическая конструкция: травмирована женщина

В Киеве, на улице Крещатик, 5 декабря во время строительных работ металлическая конструкция внезапно упала и травмировала женщину.
Еще одному человеку удалось вовремя отскочить. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Рабочие разрисовали фасад здания, но с техникой безопасности было явно что-то не так, строительные леса сорвались и упали", – говорится в посте.
В центре Киева металлическая конструкция обвалилась и травмировала женщину
Киев Оперативный
Пострадавшую с травмой головы госпитализировали.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале плитка внезапно упала и разбила голову мужчине.
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