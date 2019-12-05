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5 декабря • обновлено в 14:49
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/ Криминал

В центре Киева обвалилась металлическая конструкция: травмирована женщина

1.2т
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В Киеве, на улице Крещатик, 5 декабря во время строительных работ металлическая конструкция внезапно упала и травмировала женщину.

Еще одному человеку удалось вовремя отскочить. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Рабочие разрисовали фасад здания, но с техникой безопасности было явно что-то не так, строительные леса сорвались и упали", – говорится в посте.

В центре Киева металлическая конструкция обвалилась и травмировала женщину

В центре Киева металлическая конструкция обвалилась и травмировала женщину

Киев Оперативный

Пострадавшую с травмой головы госпитализировали.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале плитка внезапно упала и разбила голову мужчине.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Юг Руси
Юг Руси
Одна пьянь осталась, нормальные люди давно свалили с 404
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