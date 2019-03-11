В центре Киева обнаружили изможденный труп мужчины: видео 18+

В центре Киева, во дворе дома на бул. Тараса Шевченко, 11 марта обнаружили труп мужчины. Жуткую находку совершил дворник около 6 утра.

По его словам, тело лежало в подвале подсобной пристройки, возле баков с мусором, пишет "Информатор". По предварительным данным, оно находилось там достаточно давно – на нем успели появится характерные пятна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+)

"На вид погибшему около 40 лет. Тело сильно истощено. При себе не было документов", – пояснили очевидцы.

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Правоохранители начали устанавливать причину смерти и личность погибшего.

В центре Киева нашли труп мужчины "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неподалеку метро "Лукьяновская" 1 февраля обнаружили труп мужчины с окровавленной грудью. Тело лежало посреди улицы.

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