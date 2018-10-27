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/Криминал

В центре Киева неадекват покусал людей: опубликовано видео

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Возле станции метро "Крещатик" произошла драка между нетрезвыми молодыми людьми. Неадекватный мужчина напал на своих товарищей и покусал их.

Потасовка произошла в пятницу, 26 октября, около 23:50, сообщает "Информатор". По словам очевидцев, неадекватный мужчина по имени Виталий устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки.

В разгар потасовки он укусил подругу за палец, а своего товарища укусил за лицо. Друзья в долгу не остались и, в свою очередь, применили силу против Виталия, надавав ему пинков. Чтобы усмирить буйного мужчину к месту драки приехали несколько экипажей патрульной полиции.

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В результате потасовки мужчину и женщину забрала машина "скорой" помощи. Виталия задержали правоохранители. На месте работали три экипажа патрульной полиции и два автомобиля медиков. Детали происшествия установит следствие.

В центре Киева неадекват покусал людей: опубликовано видео
В центре Киева неадекват покусал людей: опубликовано видео
В центре Киева неадекват покусал людей: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
Национальная полиция Украины
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Це бул настоящий свидомый патриот
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