В центре Киева неадекват покусал людей: опубликовано видео

Возле станции метро "Крещатик" произошла драка между нетрезвыми молодыми людьми. Неадекватный мужчина напал на своих товарищей и покусал их.

Потасовка произошла в пятницу, 26 октября, около 23:50, сообщает "Информатор". По словам очевидцев, неадекватный мужчина по имени Виталий устроил драку с друзьями, которые вместе с ним распивали спиртные напитки.

В разгар потасовки он укусил подругу за палец, а своего товарища укусил за лицо. Друзья в долгу не остались и, в свою очередь, применили силу против Виталия, надавав ему пинков. Чтобы усмирить буйного мужчину к месту драки приехали несколько экипажей патрульной полиции.

В результате потасовки мужчину и женщину забрала машина "скорой" помощи. Виталия задержали правоохранители. На месте работали три экипажа патрульной полиции и два автомобиля медиков. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.